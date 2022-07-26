Edinilen bilgiye göre, göl kenarındaki ağaçlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlere Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etmeye çalıştı ancak yangının olduğu alana karadan arazi yapısı nedeniyle sağlıklı bir şekilde girilemedi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Keşan'da ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

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