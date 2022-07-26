Keşan'da ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Keşan'da ormanlık alanda yangın çıktı

26.07.2022 18:36
Keşan'da ormanlık alanda yangın çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan helikopter ile söndürülen yangının çıkış sebebi hakkında çalışma başlatıldı.

Yangın saat 17.00 sıralarında Kocadere Göleti çevresindeki ormanlık alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, göl kenarındaki ağaçlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlere Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etmeye çalıştı ancak yangının olduğu alana karadan arazi yapısı nedeniyle sağlıklı bir şekilde girilemedi.

Durum üzerine bölgeye Korudağ Yangın İlk Müdahale Ekip İstasyonu'ndan itfaiye helikopteri takviye olarak çağırıldı.

Göl kıyısında bulunan alandaki yangına yakın mesafeden su taşıyan helikopter kısa sürede yangını kontrol altına alıp, söndürdü.

Kısa zamanda söndürülen yangının çıkış sebebi hakkında henüz incelemeler devam ederken, görgü tanıkları yangın meydana geldikten sonra bölgeden 4-5 kişinin kaçarak uzaklaştığını, ardından da yangının büyüdüğünü gördüklerini söyledi. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Edirne Valisi Kırbıyık, Keşan Gıda İhtisas OSB'nin bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti Edirne Valisi Kırbıyık, Keşan Gıda İhtisas OSB'nin bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti Keşan'daki 'Huzur ve Güven' uygulamasında aranan bir şüpheli yakalandı Keşan'daki 'Huzur ve Güven' uygulamasında aranan bir şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:13 Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor
18:07 Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı
17:53 CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, HDP'den olumsuz cevap: Katılmayacağız
17:49 Survivor All Star'da şampiyonluğu kaçıran Adem Kılıçcı ilk kez konuştu! İşte Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarma nedeni
17:41 Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız
17:26 CHP'nin "olağanüstü toplantı" çağrısına AK Parti cephesinden sert yanıt: Siyasi şov yapmak amacının çok açık görüldüğü ortada, katılmayacağız
17:26 Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine DEVA Partisi lideri Babacan'dan cevap geldi!
16:56 AB'den Rusya kararı! Yaptırımların süresi uzatıldı
16:58 Galatasaray, Barcelona'da top koşturan Oscar Mingueza için harekete geçti
16:56 Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den "TOGG'u kullanacak mısınız?" sorusuna cevap: Herkes kullanmalı, ben de kullanacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 18:36:45. #1.13#
SON DAKİKA: Keşan'da ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement