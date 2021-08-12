Keşan'da ortaokul öğrencileri sokak hayvanları için stant açtı - Son Dakika

Keşan ilçesinde ortaokul öğrencileri Derin Çalgın ve İdil Şilit, sokak hayvanlarının tedavi masraflarına destek için stant açtı.

Yekta Baydar Ortaokulu öğrencisi Derin Çalgın ile Ahmet Yenice Ortaokulu öğrencisi İdil Şilit, Keşan Sokak Hayvanları Derneği (KE-HAYKO) tarafından tedavi ettirilen sokak hayvanlarının tedavi masraflarına katkı sağlamak için Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde stant açtı.

Çalgın, stantta, sokak hayvanlarının tedavi süreci hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Şiddete uğrayan ya da aç kalan sokak hayvanlarının tedavi masraflarına katkı sağlamak için stant kurduklarını anlatan Çalgın, "Katkıda bulunmak isteyen duyarlı büyüklerimiz standımıza geliyor. Böylece sokak hayvanlarına hem mama alacağız hem de tedavi masraflarına katkı sağlayacağız." dedi.

KE-HAYKO üyesi Aynur Toprak da gençlerin bu duyarlılıkları karşısında gurur duyduğunu belirterek, "Böyle iyi kalpli çocuklar yetiştiren anne ve babaları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Stantta, Gülşen Göksu da gönüllü görev aldı.