Keşan'da oto hırsızlığına ceza makbuzu şeklindeki yazıyla dikkat çekildi - Son Dakika

Keşan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen oto hırsızlıklarına dikkat çekmek amacıyla, ceza makbuzu şeklindeki yazılarla sürücüleri uyardı.

Polis, ilçede yaşanan oto hırsızlıklarına dikkat çekip, araç sahiplerini uyarmak için çarşı merkezinde, özellikle camları açık olan ve hatalı araç park eden araçların sileceklerine ya da açık olan camlarından içeri "Ceza makbuzu" şeklindeki yazıları bıraktı.

"Trafik ceza makbuzu" yazan kağıtların araçlarına bırakıldığını gören araç sahipleri, ceza yedikleri düşünürken kağıttaki, "Bu bir ceza makbuzu değildir sadece uyarıdır. Eşyalarınız sizin için değerli olmayabilir ama bizim için çok değerli. Lütfen aracınızın içerisinde kıymetli eşyalarınızı bırakmayınız" yazısını okudu.

Sürücüler daha sonra polise teşekkür etti. Polis, sürücülerden oto hırsızlıklarına karşı camlarını ve kapılarını kilitli tutmalarını istedi.