Son Dakika Haberleri: Keşan'da otobüsler denetlendi
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Keşan'da otobüsler denetlendi

1 saat önce

Keşan ilçesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Keşan'da otobüsler denetlendi, System.String[]
Keşan ilçesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ve Keşan Belediyesi ekiplerinin katılımıyla, sabah ve öğleden sonra 2 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde, polis tarafından, otobüslerde bulunan yolculara, can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları gerektiği konusunda uyarılarda da bulunuldu.
Toplam 29 aracın sorgulandığı denetimlerde, 1 araca yetki belgesi dışında yolcu taşımaktan, 1 araç sürücüsüne SRC belgesi olmadan araç kullanmaktan, 2 araca biletsiz yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:38 Kaynak: AA
Sabah, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel
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