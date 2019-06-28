Keşan'da otobüsler denetlendi
1 saat önce
Keşan ilçesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim yapıldı.
Keşan
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:38 Kaynak: AA
ilçesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim yapıldı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği
ekipleri ve Keşan Belediyesi ekiplerinin katılımıyla, sabah ve öğleden sonra 2 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde, polis tarafından, otobüslerde bulunan yolculara, can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları gerektiği konusunda uyarılarda da bulunuldu.
Toplam 29 aracın sorgulandığı denetimlerde, 1 araca yetki belgesi dışında yolcu taşımaktan, 1 araç sürücüsüne SRC belgesi olmadan araç kullanmaktan, 2 araca biletsiz yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandı.
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