OTOGARDA ÇIĞIRTKANLIK YAPAN 11 KİŞİ VE 5 FİRMAYA 3 BİN 264 LİRA CEZA - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otogar girişinde müşteri çekmek için çığırtkanlık yaparak yolcuların valizlerini almaya çalıştıkları belirlenen 11 kişi ve 5 firmaya toplam 3 bin 264 lira idari para cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden denetim yaptı. Yapılan denetimde bazı firma çalışanlarının, otogar girişinde müşteri çekmek için çığırtkanlık yaparak yolcuların valizlerini almaya çalıştıkları tespit edildi. Zabıta ekiplerince kimlikleri belirlenen 11 kişi ve çalıştıkları 5 firmaya 'kabahatler kanunu' kapsamında toplam 3 bin 264 lira idari para cezası uygulandı. Polis ve zabıta ekiplerinin otogardaki denetimlerini arttırdığı bildirildi.