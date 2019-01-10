Son Dakika Haberleri: Keşan'da Otomobil Dereye Yatağına Düştü: 2 Ölü

Keşan'da Otomobil Dereye Yatağına Düştü: 2 Ölü

1 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde köprü bariyerine çarparak dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü Yılmaz Koç (51) ile Şerafettin Badır (57) yaşamlarını yitirdi.

Keşan'da Otomobil Dereye Yatağına Düştü: 2 Ölü, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde köprü bariyerine çarparak dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü Yılmaz Koç (51) ile Şerafettin Badır (57) yaşamlarını yitirdi. 

Kaza, akşam saatlerinde Keşan- İpsala karayolunun 2'nci kilometresindeki köprüde meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden Yılmaz Koç yönetimindeki 22 ES 965 plakalı otomobil, köprüye yaklaştığında, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Köprünün demir bariyerlerine çarptıktan sonra dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü Yılmaz Koç ile araçta yolcu olarak bulunan Şerafettin Badır ağır yaralandı. 

İhbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz Koç ve Şerafettin Badır, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. Koç ile Badır'ın cenazeleri, hastane morgunda savcı ve polis gözetimindeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor. 

- Keşanedirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:31 Kaynak: DHA

İpsala, Keşan, 3. Sayfa
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