Keşan'da otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Keşan'da otomobil devrildi: 1 yaralı
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı İpsala istikametinden Keşan'a giden C.G.S. idaresindeki 59 RC 588 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki çalılık alana devrildi.
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
İpsala istikametinden Keşan'a giden C.G.S. idaresindeki 59 RC 588 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki çalılık alana devrildi.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan H.S. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:57 Kaynak: AA
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