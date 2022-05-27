Keşan'da otomobilin motoruna giren kedi vatandaşları seferber etti - Son Dakika
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Keşan'da otomobilin motoruna giren kedi vatandaşları seferber etti

27.05.2022 15:02
Keşan'da otomobilin motoruna giren kedi vatandaşları seferber etti

Keşan ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümüne giren kedi bulunduğu yerden çıkarılamayınca, araç, sanayi sitesine götürüldü.

Keşan ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümüne giren kedi bulunduğu yerden çıkarılamayınca, araç, sanayi sitesine götürüldü.

İsmet İnönü Caddesi'ndeki parkomat görevlisi, park halinde bulunan bir otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duydu.

Görevli, bunun üzerine kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için harekete geçti. Görevlinin bu mücadelesine, çevredeki esnaf ile vatandaşlar da destek verdi.

Kedinin bulunduğu yerden çıkması için cep telefonundan kedi sesi açıldı. Araç sahibinin bir süre sonra aracın başına gelmesiyle kaput açıldı ve kediye ulaşılmaya çalışıldı.

Kedinin bulunduğu yerden çıkmaması üzerine, otomobil sahibi otomobilini sanayi sitesine götürdü.

YORUMLAR
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Adana'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı Adana'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı Aracın motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldular Aracın motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldular
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keşan'da otomobilin motoruna giren kedi vatandaşları seferber etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşan'da otomobilin motoruna giren kedi vatandaşları seferber etti - Son Dakika
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