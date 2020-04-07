Keşan'da pazara girişler tek noktadan yapılıyor - Son Dakika

Ekipler, pazara gelen vatandaşların vücut ısılarını ölçerek, maskesiz gelenlere ücretsiz maske de dağıtıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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