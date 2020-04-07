Keşan'da pazara girişler tek noktadan yapılıyor - Son Dakika

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Keşan'da pazara girişler tek noktadan yapılıyor
6 saat önce
Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarına girişler tek noktadan yapılıyor.
Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarına girişler tek noktadan yapılıyor.
Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarına girişleri tek noktadan sağlıyor.
Ekipler, pazara gelen vatandaşların vücut ısılarını ölçerek, maskesiz gelenlere ücretsiz maske de dağıtıyor.
İlçede koronavirüse karşı alınan tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:00 Kaynak: AA
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