Keşan'da pazara maskesiz girmek isteyen kadın hakkında tutanak tutuldu - Son Dakika

Keşan ilçesinde pazara maske takmadan girmek isteyen kadın hakkında tutanak tutuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Pazar Yerleri" genelgesi kapsamında Keşan ilçesinde kurulan pazaryerine maske takmadan girmek isteyen kadın, girişte görevli Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından uyarıldı.

Polis, pazaryerine maskesiz girmesine izin verilmeyeceği ve hakkında tutanak tutulacağını söylediği kadına genelge hakkında bilgi verdi.

Maske takmamayı "Anayasal hakkım" diyerek savunan kadın pazaryerine alınmadı ve hakkında tutanak tutuldu.