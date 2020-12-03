Keşan'da pazaryerinde Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara "uyarı yapılmadan" ceza yazılacak - Son Dakika

Keşan'da pazaryerinde Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara "uyarı yapılmadan" ceza yazılacak

03.12.2020 11:37
Keşan'da pazaryerinde Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara

Edirne'nin Keşan ilçesinde kurulan halk pazarına HES kodu bulunmayan esnaf ve vatandaşların alınmayacağı, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kurulan halk pazarına HES kodu bulunmayan esnaf ve vatandaşların alınmayacağı, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cumartesi günleri kurulan halk pazarının, cuma günleri aynı yerinde hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keşan Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, pazarda tedbirlerin titizlikle uygulanacağını ve kurallara uymayanlara herhangi bir uyarı yapılmadan cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

HES kodu olmayan kimsenin pazara alınmayacağını aktaran Yılmaz, "Pazaryerine girişler sadece HES Kodu ile olacak. HES Kodu olmayan veya almakta zorluk çeken vatandaşlarımız, Kunduracılar Çarşısı'nda bulunan belediye hizmet noktasına kimlik kartlarıyla başvurarak yardım alabilirler. Bu konuda belediyemiz olarak hizmet vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Uyarı yapılmadan cezai işlem uygulanacak"

Pazaryerinde gerekli tüm önlemlerin alınacağını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tedbirler pazaryerinde yine eksiksiz uygulanacak. Hem vatandaşımız hem de esnaflarımız herhangi bir cezai işlem ile karşılaşmamak adına dikkatli olsunlar. İlçemizde son dönemde etkisini hissettiğimiz koronavirüse karşı alınan tedbirlere uymayan hem vatandaşımıza hem de esnafımıza herhangi bir uyarı yapılmadan cezai işlem uygulanacak. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemde lütfen sağlımız için tedbirlere harfiyen uyalım. Özellikle yasak alanlarda sigara içilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Pazaryerine alışveriş için gelen vatandaşımız da esnafımız da maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına harfiyen uymak zorunda."

Yılmaz, tezgah alanlarının esnaf tarafından temizlenmiş şekilde bırakılması gerektiğini de bildirdi.

HES kodu, Edirne, Esnaf, Keşan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da pazaryerinde Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 'uyarı yapılmadan' ceza yazılacak - Son Dakika


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