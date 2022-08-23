Edirne'de asayiş - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de asayiş

23.08.2022 12:40
Edirne'de asayiş

Keşan'da, polis ekiplerince 5 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Keşan'da, polis ekiplerince 5 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelinin Kurtuluş Caddesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 5 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Şüpheli E.F. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Badem Caddesi'nde gerçekleştirdikleri uygulamada şüpheli E.B.'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar eroin ele geçirildi.

Şüpheli E.B. gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Keşan'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Keşan'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
17:13 Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:30 Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 18:52:12. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement