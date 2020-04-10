Keşan'da polis vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika

Keşan'da polis vatandaşlara maske dağıttı
6 saat önce
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezine maskesiz gelen vatandaşlara, maske dağıttı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezine maskesiz gelen vatandaşlara, maske dağıttı.
Ekipler, çarşı merkezi girişinde vatandaşların ateşlerini ölçerken, maskesiz dışarı çıkanlara ücretsiz maske verdi.
Vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısı yapan polis, denetimlerin süreceğini bildirdi.
Vatandaşlar da ekiplere teşekkür ederek, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:30 Kaynak: AA
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