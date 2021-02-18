Keşan'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Keşan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheliler M.D ve S.D'nin evlerinde arama yaptı.
Aramada, 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.D ve S.D, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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