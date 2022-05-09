Keşan'da polisin yaptığı uygulamalarda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; Keşan Emniyet Müdürlüğü tarafından, önleyici, devriye ve şok uygulamaları yapıldı.

Uygulamalarda, yeşil reçeteye tabi 5 tablet halinde toplam 68 adet sentetik ilaç, 6 adet kilitli poşet içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Polisin İspat Cami Mahallesi Tabaklar Sokak'ta durdurduğu bir araçta yapılan aramada ise 1 kuru sıkı tabanca, 1 bıçak, 1 muşta, 2 havalı tabanca tüpü, 3 kilitli poşet içerisinde eroin, 1 sentetik ilaç, uyuşturucu madde kullanımda kullanılan alüminyum folyo bulundu.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.