Son Dakika Haberleri: Keşan'da Sağanak

Keşan'da Sağanak

18 dakika önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 9 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:33 Kaynak: DHA

Sabah, Edirne, Keşan, Güncel
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