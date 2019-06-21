Keşan'da sağanak
23 dakika önce
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:33 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Keşan
ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.
- Edirne
Askeri yasak bölgeye kanoyla girdi
Edirne pazarına Yunan ve Bulgarlardan yazlık akını
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı
Leyla Aydemir'in cansız bedeniyle ilgili yeni bulgular ortaya çıktı!