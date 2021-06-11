Keşan'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Keşan'da akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı evlerin ise bahçelerinde küçük çaplı su baskınları oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı halkı uyardı. Yağışın aralıklarla devam edeceği bildirildi.