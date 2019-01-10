Son Dakika Haberleri: Keşan'da Sağanak Yağış

Keşan'da Sağanak Yağış

2 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Keşan'da Sağanak Yağış, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 9 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:50 Kaynak: DHA

Sabah, Edirne, Keşan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafik Kazasında Ölen Aynı Aileden 8 Kişi, Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı

Ormanlık Alanda Kadına Ait Kesik Kol Bulundu RTÜK, Yemekteyiz'deki Uygunsuz Davranışlardan Dolayı TV 8'e Para Cezası Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 16:01:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşan'da Sağanak Yağış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]