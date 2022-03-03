KEŞAN'DA 'SAĞLIK İÇİN HAREKET, HAREKET İÇİN BİSİKLET' ETKİNLİĞİ - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 'Sağlık için hareket, hareket için bisiklet' etkinliği gerçekleştirildi.

Keşan'da, karbon emisyonunun azaltılması konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam için sporun önemini ön plana çıkarmak amacıyla 'Sağlık için hareket, hareket için bisiklet' sloganıyla bisiklet turu yapıldı.

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu önünde başlayan etkinliğe, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı öğretim görevlisi Burak İşçimen, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi ile Trakya Üniversitesi, SARDOS ve Arda bisiklet gruplarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Burak İşçimen, turun amacının karbon emisyonunun azaltılmasına ve fiziksel aktivitelerin arttırılmasına dikkat çekmek olduğunu belirterek, etkinliğin 7'den 70'e herkesin spor yapabileceğini göstermek amaçlı olduğunu söyledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, farkındalık yaratmak amacıyla bir arada olduklarını ifade ederek, 'Edirne ve Keşan'ın 100'üncü yılı için bir aradayız. Sporseverleri bir araya getirdik. Keşan'da bisiklet yollarını arttırarak bunun bilincinde olan bir belediyecilik anlayışıyla etkinliklerimizin kalitesini ve değerini arttırarak bunların yaşam kalitemize katkı vermesi hedefindeyiz. Şehrimizde bir algı oluşturmak, sporseverliliğimizi arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Bisiklet kullanımı insanın şehri algılamasında önemli bir etkinlik. Şehrin markalaşması ve şehirdekilerin spora bakışı anlamında bisiklet başlangıç sporudur. Biz herkesi bu sporu yapmaya davet ediyoruz. Bisiklet kullanımı ayrıca çevre dostu bir spordur. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı bu spora teşvik etmeliyiz' dedi.

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi ise pandemi nedeniyle bu tür etkinliklere hasret kaldıklarını dile getirerek, ekinliğin çevreye ve doğaya karşı bir farkındlık oluşturduğunu kaydetti.

Arda Bisiklet Derneği Başkanı Mehmet Fidan da, dünyadaki karbon salınımının dikkate alındığında bisikletin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, bisikletin insanların daha sağlıklı bir hayat sürmesi bakımından önemli olduğunu ve herkesin kullanması gerektiğini vurguladı.

SARDOS Derneği Faruk Eker ise bugüne olduğu kadar bundan sonrada bisiklet sporunu yapmak isteyenlere desteklerini sürdüreceklerini ifade ederek, vatandaşları kontağı kapatıp, arabadan inip, bisiklete binmeye davet etti.

Yaklaşık 100 bisikletli daha sonra Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bahçesinden başlayarak, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ne kadar pedal çevirdi.