Keşan'da sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

Keşan'da sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi
08.10.2020 17:37
Keşan'da bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiİlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası M.Ç'ye ait çiftlik evine operasyon düzenledi.
Keşan'da bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası M.Ç'ye ait çiftlik evine operasyon düzenledi.
Aramada 9 sahte TAPDK bandrolü, 58 kapak, 5 litre yapma alkol ile çok sayıda boş içki şişesi ele geçirildi.
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