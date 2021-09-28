Keşan'da sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Keşan ilçesinde polis ekiplerince bir evde sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde A.K.'nin evinde ve işyerinde arama yaptı.

Aramada 30 şişe sahte içki, 5 litrelik 3 bidonda etil alkol, çok miktarda kapak bilyesi ve kullanılmak üzere toplanmış boş içki şişeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.