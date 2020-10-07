Keşan'da sahte içki imalathanesine baskın - Son Dakika

Keşan'da sahte içki imalathanesine baskın
07.10.2020 11:00
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir iş yerinde yapılan aramada sahte alkol imalatında kullanılan 62 litre etil alkol ve 81 adet aroma kiti ele geçirildi.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir iş yerinde yapılan aramada sahte alkol imalatında kullanılan 62 litre etil alkol ve 81 adet aroma kiti ele geçirildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki üretimi yapanlara yönelik yapılan çalışmalar sonucu İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerindeki T.G.'ye ait iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada, sahte içki imalatında kullanılan 62 litre etil alkol ve 81 adet aroma kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan T.G. hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan yasal işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.
Son Dakika RTÜK'ten Halk TV'ye "Azerbaycan" yorumu nedeniyle ceza Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı