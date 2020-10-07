Keşan'da sahte içki imalathanesine baskın - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir iş yerinde yapılan aramada sahte alkol imalatında kullanılan 62 litre etil alkol ve 81 adet aroma kiti ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki üretimi yapanlara yönelik yapılan çalışmalar sonucu İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerindeki T.G.'ye ait iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada, sahte içki imalatında kullanılan 62 litre etil alkol ve 81 adet aroma kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan T.G. hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan yasal işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.