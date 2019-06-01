Son Dakika Haberleri: Keşan'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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Keşan'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

13 dakika önce

Keşan'da Kadir Gecesi kutlandı, Sakal-ı Şerif Hersekzade Camii'nde ziyarete açıldı.

Keşan'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı, System.String[]
Keşan'da Kadir Gecesi kutlandı, Sakal-ı Şerif Hersekzade Camii'nde ziyarete açıldı.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Keşan'da kutlandı. Ramazan ayı içerisinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi idrak edilirken, Keşan'ın en eski camisi olan Hersekzade Camii'nde kılınan teravih namazının ardından Sakal-ı Şerif, ziyarete açıldı.

40 kat bohçaya sarılı Sakal-ı Şerif, dualar eşliğinde açılarak özel kutusunda vatandaşların ziyaretine çıkarıldı. Cami içerinde Sakal-ı Şerif'i görmek için kuyruk oluşturan vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i yakından görmenin mutluluğunu yaşadı. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:00 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, Keşan, Güncel
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