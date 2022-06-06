Keşan'da saksı içinde kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Keşan'da saksı içinde kenevir ele geçirildi

06.06.2022 14:07
Keşan'da saksı içinde kenevir ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, saksı içinde yetiştirilen kenevirleri ele geçirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, saksı içinde yetiştirilen kenevirleri ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imal edildiği düşünülen iki adrese operasyon düzenledi. Alınan arama kararı doğrultusunda harekete geçen ekipler, Yenimescit Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen iki hanede arama yaparken, S.D.'ye ait evde saksı içinde 7 adet kenevir ele geçirirdi. H.U. ve L.U. isimli şahıslara ait evde ise 40 kök kenevir ile birlikte kurutmaya bırakılmış 59.11 gram kenevir ve fişek haline getirilmiş 1.84 gram esrara el koydu.

Gözaltına alınan ve daha sonra mahkemeye çıkarılan şahıslardan H.U. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. L.U. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.D. ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - EDİRNE

Keşan'da saksı içinde kenevir ele geçirildi
Keşan'da saksı içinde kenevir ele geçirildi
Keşan'da saksı içinde kenevir ele geçirildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kenevir, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da saksı içinde kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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