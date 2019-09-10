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Keşan'da sanayi sitesinde korkutan yangın

1 saat önce

Keşan'da sanayi sitesinde korkutan yangınEDİRNE'nin Keşan ilçesinde sanayi sitesindeki bir işyerinde kontağı açık unutulan traktörün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Keşan'da sanayi sitesinde korkutan yangın

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sanayi sitesindeki bir işyerinde kontağı açık unutulan traktörün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi'ndeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan oto elektrik tamiratı işyerinde meydana geldi. İşyerinin içerisine park edilen ve kontağı açık unutulan traktör, motor kısmından alev alarak, yanmaya başladı. Çevredekilerin alevleri fark ederek ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşyerinde bulunan diğer bir traktör ise alevlerin sıçraması ihtimaline karşı dışarı çıkartıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında traktör ile işyerinde büyük çapta hasar oluştu.

Keşan'da sanayi sitesinde korkutan yangın

İtfaiye, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:44 Kaynak: DHA
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