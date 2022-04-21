Keşan'da "şantaj" suçundan aranan şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı - Son Dakika
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Keşan'da "şantaj" suçundan aranan şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı

21.04.2022 10:38
Keşan'da "şantaj" suçundan aranan şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı

Keşan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında "şantaj" suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

Keşan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında "şantaj" suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünce, 130 personelin katılımıyla ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

954 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada, "şantaj" suçundan aranan T.B. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uygulamada otogar, köy garajı, kahvehane, kafe, internet kafe, park-bahçe, metruk binalar da kontrol edildi.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 3 araç trafikten men edildi, 10 araç sahibi ve sürücüsüne 9 bin 805 lira ceza yazıldı.

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Genel Bilgi Tarama, Tragger, Asayiş, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da 'şantaj' suçundan aranan şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı - Son Dakika


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