Keşan'da satranç turnuvası düzenlendi

Keşan Belediyesi satranç turnuvası düzenledi.

Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşun 97. yıldönümü kapsamında düzenlenen turnuvaya, 68 sporcu katıldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, turnuva öncesi yaptığı konuşmada, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine değinerek, "En önemli beyin jimnastiği satranç. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize yavrularımıza başarılar diliyorum. Herkesin birinci olması mümkün değil ama önemli olan buraya katılmak." dedi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da ilçenin kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasının çocuklar için çok önemli olduğunu belirtti.

Turnuvada ilk 5'e giren sporculara madalya verilecek.