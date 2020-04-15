Keşan'da şehitler için hazırlanan şiir kitabı şehit ailelerine dağıtılıyor - Son Dakika

Keşan Belediyesi Şehitler Haftası nedeniyle hazırlattığı şiir kitaplarını şehit ailelerine ulaştırmaya başladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, vatan için şehadete ermiş Keşanlı şehitlerin isimlerini "Keşanlı Şehitlerimizin Aziz Hatırası'na"adlı manevi çalışmada yaşattıklarını belirtti.

Bu toprakların kendilerine aziz şehitlerin emaneti olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklar bize şehitlerimizin birer emanetidir. Toprağa verdiğimiz her şehidimiz varlığımızın, geleceğimizin mührü ve kalbidir. Şehitlerimizin hatırlarını ilelebet yaşatacağız. Dua ve minnetle kahramanlarımız kalbimizde yaşıyor. Kitabın hazırlanmasında emeği bulunan Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi Müdürü, öğretmenleri ve öğrencilerine, Keşan şehit Aileleri Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez'e şehit aileleri adına teşekkür ederim."