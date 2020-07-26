Keşan'da semt sahaları için yer tespiti yapılıyor - Son Dakika

Keşan'da oluşturulacak 11 semt sahası için yer tespit çalışmaları sürüyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun söz verdiği 11 mahallede oluşturulacak 11 semt sahası için yer tespit çalışması yaptıklarını belirtti.

Yapılacak semt sahalarıyla Keşan'ın her mahallesinde gençlerin sporla iç içe kaliteli vakit geçireceğini ifade eden Helvacıoğlu, "Keşan'ımıza devletimizin destekleriyle güzellikler katmaya, yatırımlar getirmeye devam edeceğiz. Semt sahalarımızın açılışında sizlerle buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyoruz." dedi.