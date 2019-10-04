Son Dakika Haberleri: Keşan'da şiddetli yağış...Ağaçlar devrildi, vatandaşlar dükkanlara sığındı
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Keşan'da şiddetli yağış...Ağaçlar devrildi, vatandaşlar dükkanlara sığındı

58 dakika önce

Keşan'da şiddetli yağış...Ağaçlar devrildi, vatandaşlar dükkanlara sığındı.

Keşan'da şiddetli yağış...Ağaçlar devrildi, vatandaşlar dükkanlara sığındı

Keşan'da şiddetli yağış...Ağaçlar devrildi, vatandaşlar dükkanlara sığındı

Keşan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:43 Kaynak: İHA
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