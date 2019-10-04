Keşan'da şiddetli yağış...Ağaçlar devrildi, vatandaşlar dükkanlara sığındı
58 dakika önce
Keşan'da şiddetli yağış...Ağaçlar devrildi, vatandaşlar dükkanlara sığındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:43 Kaynak: İHA
Keşan'da şiddetli yağış...Ağaçlar devrildi, vatandaşlar dükkanlara sığındı
AK Partili Mehmet Özhaseki: Belediye başkanları artık akrabalarını işe alamayacak Tarifeli uçak kullanan Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla kuyruğa girdi Muhtara sorunlarını whatsapp ihbar hattından iletiyorlar Çatıda yuva yapan arılar, ev halkında büyük paniğe neden oldu