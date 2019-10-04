Keşan'da şiddetli yağış etkili oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan uyarılar ardından gelen şiddetli yağış etkili oldu. Yol kenarında bulunan bazı ağaçlar şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi.



İlçede saat 15.30 sıralarında güneşi kapatan yağmur bulutları, şehir merkezini karanlıkla bırakırken yağış bir anda başladı. Yapılan uyarılara rağmen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Zaman zaman etkisini giderek artıran rüzgar ile birlikte bazı evlerin camları kırılırken, bazı ağaçlar devrildi.



Şiddetli yağıştan ıslanmadan kaçmaya çalışan vatandaşlar çevrede bulunan iş yerlerine ve saçak altlarına sığındı. - EDİRNE