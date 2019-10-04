Son Dakika Haberleri: Keşan'da şiddetli yağış etkili oldu
Son Dakika Güncel Haber

Keşan'da şiddetli yağış etkili oldu

50 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan uyarılar ardından gelen şiddetli yağış etkili oldu.

Keşan'da şiddetli yağış etkili oldu, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan uyarılar ardından gelen şiddetli yağış etkili oldu. Yol kenarında bulunan bazı ağaçlar şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi.


İlçede saat 15.30 sıralarında güneşi kapatan yağmur bulutları, şehir merkezini karanlıkla bırakırken yağış bir anda başladı. Yapılan uyarılara rağmen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Zaman zaman etkisini giderek artıran rüzgar ile birlikte bazı evlerin camları kırılırken, bazı ağaçlar devrildi.


Şiddetli yağıştan ıslanmadan kaçmaya çalışan vatandaşlar çevrede bulunan iş yerlerine ve saçak altlarına sığındı. - EDİRNE

Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarifeli uçak kullanan Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla kuyruğa girdi
Muhtara sorunlarını whatsapp ihbar hattından iletiyorlar Beklenen yağış Edirne'de başladı Beklenen yağış Edirne ve Kırklareli'de başladı! İstanbul'a çok az kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:40:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşan'da şiddetli yağış etkili oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]