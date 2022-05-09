Keşan'da şok denetimlerde silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Keşan'da şok denetimlerde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

09.05.2022 14:25
Keşan'da şok denetimlerde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı şok denetimlerde silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı şok denetimlerde silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

7 ve 8 Mayıs tarihlerinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içinde devriye ve şok uygulamaları yaptı. Denetimlerde E.B. isimli şahsın üzerinde 5 tablet halinde toplam 68 sentetik ecza, O.B.'nin üzerinde 5 adet kilitli poşet içinde uyuşturucu madde ve M.K.'nın üzerinde de 1 kilitli poşet içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucu maddelere el konuldu.

Uygulamalarda hırsızlıktan hakkında arama kaydı bulunan G.K., S.K. ve Ş.K. da yakalandı. 3 kişi, sevk edildikleri adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

Polis tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan İ.G. isimli şahsın üzerinde 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet bıçak, 1 adet muşta, 2 adet havalı tabanca ile 3 adet kilitli poşette eroin maddesi, 1 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Keşan'da şok denetimlerde silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Keşan'da şok denetimlerde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da şok denetimlerde silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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