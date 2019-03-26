Keşan'da Sokak Hayvanları İçin Kermes
1 saat önce
Keşan'da geliri sokak hayvanlarının tedavilerinde kullanılmak üzere kermes düzenlendi.
Keşan'da geliri sokak hayvanlarının tedavilerinde kullanılmak üzere kermes düzenlendi.
Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğince, Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen kermeste elbise ve yiyecekler satıldı.
Dernek Başkanı Sevinç Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, katılımın yüksekliğinden memnun olduklarını ifade ederek, sokak hayvanlarına umut olan herkese teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:27 Kaynak: AA
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