Son Dakika Haberleri: Keşan'da Sokak Hayvanları İçin Kermes

Keşan'da Sokak Hayvanları İçin Kermes

1 saat önce

Keşan'da geliri sokak hayvanlarının tedavilerinde kullanılmak üzere kermes düzenlendi.

Keşan'da Sokak Hayvanları İçin Kermes, System.String[]
Keşan'da geliri sokak hayvanlarının tedavilerinde kullanılmak üzere kermes düzenlendi.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğince, Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen kermeste elbise ve yiyecekler satıldı.

Dernek Başkanı Sevinç Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, katılımın yüksekliğinden memnun olduklarını ifade ederek, sokak hayvanlarına umut olan herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:27 Kaynak: AA

Keşan, Güncel
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