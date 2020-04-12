Keşan'da sokakta mini konserler düzenleniyor - Son Dakika

Keşan'da sokakta mini konserler düzenleniyor
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Keşan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayanlar için mahalle aralarında konser düzenledi.
Keşan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayanlar için mahalle aralarında konser düzenledi.
Yerel müzisyenlerden oluşan müzik grupları mahalle aralarında sevilen Trakya türkülerini seslendirdi.
Müzisyenlere, evlerinin balkonlarından ve camlarından eşlik eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarının kameralarına kaydetti.
Keşan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Andaç Gedik, mini konserler öncesi yaptığı konuşmada, sosyal izolasyonun önemine dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:59 Kaynak: AA
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