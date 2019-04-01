Son Dakika Haberleri: Keşan'da Sonuçlara İtiraz Edildi; Seçimi 11 Oyla AK Parti'li Aday Kazandı

Keşan'da Sonuçlara İtiraz Edildi; Seçimi 11 Oyla AK Parti'li Aday Kazandı

24 dakika önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre yapılan itirazlar sonucu belediye başkanlığını 11 oy farkla AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu kazandı.

Keşan'da Sonuçlara İtiraz Edildi; Seçimi 11 Oyla AK Parti'li Aday Kazandı, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre yapılan itirazlar sonucu belediye başkanlığını 11 oy farkla AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu kazandı.

Keşan Adalet Sarayı'ndaki İlçe Seçim Kurulu'nda gece geç saatlere kadar süren veri girişlerinin ardından CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile CHP'nin belediye başkan adayı Şenol Yalı, ilçede seçimi 12 oy farkla kazandıklarını açıkladı ve şehirde partililer kutlama yaptı.

AK Parti'nin bazı sandıklara itirazı sonucu oylar yeniden sayıldı. İlçe Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu'nun 18 bin 414, CHP adayı Şenol Yalı'nın ise 18 bin 403 oy aldığı bildirildi.

Öte yandan CHP'nin seçim sonuçlarına itirazda bulunacağı kaydedildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:20 Kaynak: DHA

Edirne, AK Parti, Keşan, Politika
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