Keşan'da "Su ve Tarım" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Keşan'da "Su ve Tarım" konferansı düzenlendi

15.05.2022 10:19
Keşan'da "Su ve Tarım" konferansı düzenlendi

Keşan ilçesinde "Dünya Çiftçiler Günü" nedeniyle "Su ve Tarım" konferansı düzenlendi.

Keşan ilçesinde "Dünya Çiftçiler Günü" nedeniyle "Su ve Tarım" konferansı düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Başer, Keşan TSO Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını, var olan kaynakların mutlaka korunması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de yağan yağışların tutulması gerektiğini ifade eden Başer, "Biz var olan suyumuzu koruyacağız. Toprağı gereksiz işlememek gerekiyor. Trakya'da su var. Yanımızdan nehirlerimiz akıyor ama biz bakıyoruz. O zaman nehirleri, özellikle damla sulamayla değerlendirmeliyiz. Suyumuz çok önemli. İklim değişikliği nedeniyle bu yağmurlar çok sert ve kısa sürede gelecek. Siz bunları toplayamazsanız önemi yok. Eğer su hasadını iyi yapamazsanız işimiz daha da zorlaşır." dedi.

Artık havadan sulama yöntemlerinin bırakılması gerektiğini vurgulayan Başer, bunun yerine damla sulama yöntemlerine yönelmek gerektiğini söyledi.

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz da, dünya nüfusunun hızla arttığını, küresel ısınmadan dolayı iklim krizlerinin, suyun öneminin ve suyun yönetiminin bir o kadar öne çıkmaya başladığını vurguladı.

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Dünya Çiftçiler Günü, Tarım, Keşan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da 'Su ve Tarım' konferansı düzenlendi - Son Dakika


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