Keşan'da şüphelilerin üzerinde silah ele geçirildi - Son Dakika

Keşan ilçesinde 2 şüphelinin üzerinde silah ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde şüpheli aracı durdurdu.
Araçtaki C.K'nın üzerinde yapılan aramada silah ve 3 mermi ele geçirildi.
Öte yandan, Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde şüpheli U.K'nin üzerinde yapılan aramada da silah ve 3 mermi bulundu.
Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu arada polis ekiplerince Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yediyüzevler Caddesi'nde hırsızlık suçundan firari olduğu belirlenen C.K. yakalandı.
Kaynak: AA
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