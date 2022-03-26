Keşan'da süren huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Keşan'da süren huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

26.03.2022 09:58
Keşan'da süren huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Keşan'da huzur ve güven uygulamaları devam ediyor.

Keşan'da huzur ve güven uygulamaları devam ediyor. 191 polis memurunun katıldığı denetimlerde 32 bin lira ceza kesildi, aranması olan ve yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keşan'da huzur ve güven uygulamalarını sürdüren İlçe Emniyete Müdürlüğü ekipleri dün yapılan denetimlerle çalışmalarına devam etti.

Gün içinde belirli zaman periyodlarına 191 personel ile sahaya inen polis ekipleri; gerek yaya devriyeler, gerekse de sabit noktalarda uygulama yaptı. 890 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Sorgusu yapılan şahıslardan 16 farklı suçtan aranan H.D., yaralama suçundan aranan K.C., uyuşturucu bulundurma suçundan aranan S.H. ve hırsızlık suçundan aranan N.P. isimli şahıslar ile birlikte yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Ekiplerin çalışmaları trafik uygulamaları ile sürdü. 162 aracın sorgulandığı uygulamalarda 18 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden toplamda 32 bin 520 lira para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan aranan şahıslardan S.H. (6 yıl 3 ay) ve S.Ç. (3 yıl 4 ay) adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.C. ve N.P. isimli diğer iki şahıs ise serbest bırakıldı. - EDİRNE

Keşan'da süren huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 2 kişi tutuklandı
Keşan'da süren huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 2 kişi tutuklandı
Keşan'da süren huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

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Hisarcık, Polis, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da süren huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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