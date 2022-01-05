Keşan'da sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü - Son Dakika

Keşan ilçesinde trafik denetiminde, ön camlarında araç içerisini göstermeyecek şekilde cam filmi yapıştıran sürücüler, ceza yememek için filmleri söktü.
Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Alparslan Türkeş Meydanı'nda yaptığı kontrollerde, araçları tek tek durdurdu.
Araçların bazılarında ön camların araç içerisini göstermeyecek şekilde film ile kaplanmış olduğunu belirleyen polis, sürücülerden cam filmlerini sökmelerini istedi.
Uyarıyı dikkate alan sürücüler, ceza yememek için ön camlarında bulunan filmleri söktü. Polis, cam filmlerinin görüş açısını kısaltması nedeniyle kaza riskinin yüksek olduğu yönünde uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA
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