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Keşan'da suya yüzde 7 indirim yapıldı - Son Dakika

Keşan'da suya yüzde 7 indirim yapıldı

18.02.2022 09:12
Keşan'da suya yüzde 7 indirim yapıldı

Keşan ilçesinde içme ve kullanma suyuna yüzde 7 indirim yapıldı.

Keşan ilçesinde içme ve kullanma suyuna yüzde 7 indirim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin her zaman vatandaşın yanında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Keşan'ımızda da içme ve kullanma suyunda direkt faturaya yansıyacak yüzde 7 indirim yapıyoruz. Keşan Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da suya yüzde 7 indirim yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşan'da suya yüzde 7 indirim yapıldı - Son Dakika
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