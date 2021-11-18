Keşan'da tapu işlemi yaptıran vatandaşlara fidan armağan ediliyor - Son Dakika

Keşan ilçesinde Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü arasındaki işbirliği çerçevesinde işlem yaptıran vatandaşlara fidan hediye ediliyor.

"Bir İşlem, Bir Fidan, Bir Fidan Bir Orman" etkinliği kapsamında, Keşan Tapu Müdürlüğü'nde işlem yaptıran her vatandaşa, fidan armağan ediliyor.

Keşan Tapu Müdürü Yavuz Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanları korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla her bir vatandaşa düşen görev ve sorumluluk bulunduğunu belirtti.

Ekre, bu bilinçle Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'nün katkılarıyla tapu işlemlerinin taraflarına fidan dağıtımı yaptıklarını kaydetti.

Tapu Müdürlüğü'nde işlem yaptıranlara ilk fidanlar, Eker, Keşan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Hasan Boz tarafından takdim edildi.