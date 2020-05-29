Keşan'da tarihi camide sosyal mesafeli cuma namazı - Son Dakika

Keşan'da tarihi camide sosyal mesafeli cuma namazı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 74 gün sonra sosyal mesafe kuralına uyularak, cuma namazı kılındı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 74 gün sonra sosyal mesafe kuralına uyularak, cuma namazı kılındı. Yağış nedeniyle cuma namazı kapalı alanlarda kılınırken Keşan'da vatandaşların tercihi tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii oldu.Keşan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 Mart tarihinde ibadete kapatılan camiler 74 gün sonra normalleşme süreci kapsamında yeniden açıldı. Yağış nedeniyle cuma namazı kapalı alanlarda kılınırken Keşan'da vatandaşların tercihi tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii oldu. Keşan Belediyesi tarafından ibadete açılan camilerde cemaate tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı. İlk kez toplu halde ibadet edecek olan vatandaşlar, görevliler tarafından sosyal mesafe kuralına göre işaretli yerlere yönlendirildi. Cemaat, aylar sonra cuma namazı kılmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, kurallar ve sosyal mesafeye uymaya özen gösterdiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 05:57 Kaynak: DHA
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