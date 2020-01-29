Keşan'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Keşan'da tarihi eser operasyonu

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde yapılan aramalarda iki adet Meryem Ana heykelciği ele geçirildi.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde yapılan aramalarda iki adet Meryem Ana heykelciği ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan'da A.Y. isimli bir kişinin elinde tarihi eser niteliğinde olan iki Meryem Ana heykelciğinin olduğunu ve bunu satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Olay hakkında yürütülen soruşturma sırasında şüpheli A.Y.'nin evine arama yapmak üzere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 adet 11 cm uzunluğunda ve 1 adet 8 cm uzunluğunda iki Meryem Ana heykelciği ele geçirildi. El konulan heykelcikler, muhafaza altına alındı. - EDİRNE

Meryem Ana, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:48 Kaynak: İHA
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