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Keşan'da tarım arazilerinde sel zararı

2 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Mahmutköy'de geçen Çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından etkili olan sel nedeniyle 150 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

Keşan'da tarım arazilerinde sel zararı, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Mahmutköy'de geçen Çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından etkili olan sel nedeniyle 150 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.
Keşan'a bağlı Mahmutköy'de, geçen Çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı evler ve tarım arazileri sular altında kaldı. Evleri basan su, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından tahliye edildi. Bahçe ve yollarda biriken çamur ise kepçelerle temizlendi. Keşan Kaymakamı Nuri Özder, beraberinde AK Parti İl Genel Meclisi Üyeleri Halil Bayazıt ve İsmail Keleş ile birlikte selin zarar verdiği bölgede inceleme yaparak, Muhtar Asım Gül'den bilgi aldı. Kaymakam Özder, 16 kişiye ait 150 dönüm tarım arazisinde zarar meydana geldiğini belirterek, zararın en kısa sürede telafi edileceğini belirtti.
AK Parti İl Genel Meclisi Üyeleri Halil Bayazıt da yağışın sele dönüşmesiyle köydeki ev ve bahçeleri su bastığını, bazı tarım arazilerinin sel suları altında kaldığını kaydederek, "Mağdur olan ailelerimize ve köy halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletip, Kaymakamımız Nuri Özder ile birlikte hasar tespiti yapıp, zarar gören yerleri inceledik. Devletimizin tüm birimleri yardımlarına başladı. Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri, ev içi ve bahçelerdeki suyu tahliye edip, temizledi. Kaymakamlığımıza bağlı ekipler de kepçe ve kamyonlar ile oluşan kil ve çamurları temizledi. Selin yaralarını ve mağduriyetini elbirliğiyle çözeceğiz. Zarar gören tarım arazilerinin tespiti yapıldı. Zararlar telafi edilecektir" dedi.


- Keşanedirne
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:51 Kaynak: DHA
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