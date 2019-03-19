Son Dakika Haberleri: Keşan'da "Tarladan Sinemaya" Projesi Başladı

Keşan'da "Tarladan Sinemaya" Projesi Başladı

1 saat önce

Keşan Kaymakamlığınca "Tarladan sinemaya" projesi başlatıldı.

Keşan'da
Keşan Kaymakamlığınca "Tarladan sinemaya" projesi başlatıldı.

İlçede, Keşan Kaymakamlığı koordinesinde, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir alışveriş merkezinin işbirliğinde hazırlanan "Tarladan Sinemaya" projesi başladı.

Proje kapsamında Beyendik beldesinde ikamet eden ve daha önce hiç sinemaya gitmeyen kadınlar, "Türk işi dondurma" adlı sinema filmini izledi.

Proje hakkında bilgi veren Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, amacın hiç sinemaya gitmeyen kadınları sinemayla buluşturmak olduğunu söyledi.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Özder'in eşi Burcu Özder, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Saz'ın eşi Ayşe Saz da proje kapsamındaki ilk seansta kadınlarla filmi izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:55 Kaynak: AA

İlhan Saz, Keşan, Güncel
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