Keşan'da tefecilik operasyonu: 7 gözaltı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.



Keşan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "tefecilik" suçuna yönelik olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, faizle borç para vererek karşılığında senet imzalattıkları ayrıca, tefecilik amaçlı banka kredisi kullanarak bu kullanılan krediyi faizle verdikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ve dekontlar ele geçirilerek el konulurken, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - EDİRNE