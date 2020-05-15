Keşan'da ticari taksiler denetlendi - Son Dakika

Keşan ilçesinde ticari taksilere yönelik hijyen denetimi yapıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Alparslan Türkeş Meydanı'nda durdurdukları ticari taksilerde, yolcular ile sürücünün maske takıp takmadığını kontrol etti.

Ekipler yolcuları, sürücünün yanında oturmamaları yönünde uyardı.

Taksilerin dezenfeksiyonu, şoför ve müşterinin maske kullanımı, taksilerde yeterli dezenfektan veya kolonya bulundurulup bulundurulmadığı, aynı anda hizmet verilebilecek müşteri sayısı sınırı, her müşteri sonrası araç içerisinin havalandırılması ve temas edilen yüzeylerin dezenfeksiyonu kontrol edildi.