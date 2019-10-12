Keşan'da trafik denetimi

Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

Yenimescit Mahallesi, TOKİ çevresi ile motosiklet tamiri yapan iş yerlerinde gerçekleştirilen motosiklet denetiminde, plakası olup, sigorta ve sürücüsünün A2 ehliyeti bulunmayan 8, tescil kaydı olmayan 2, şase ve motor numarası kazılı olması sebebiyle 2 motosiklet trafikten men edildi.

Denetimlerde 14 bin 235 lira ceza uygulandı.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimlerde 13 araç sorgulandı, bir araca yetki belgesi kapsamı dışında yolcu taşımaktan bin 774 lira ceza yazıldı.

Kamera tespitiyle "çığırtkanlık" yaptığı belirlenen 4 firma çalışanı hakkında tutanak tutuldu.