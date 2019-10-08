Keşan'da trafik ekiplerince kamuya ait araçlar denetlendi

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, kamu kurumlarına ait resmi araçlar denetlendi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın, "Resmi Taşıt Denetlenme" genelgesi doğrultusunda, şehir merkezinde seyir halinde bulunan kamu kurumlarına ait araçları durdurdu.

Ekipler, araçlarda bulunması gerekenleri denetlerken sürücülerin kimliklerini kontrol etti.

Yapılan denetimlerde araçlarda herhangi bir eksikliğe rastlanılmadı.