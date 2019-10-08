Son Dakika Haberleri: Keşan'da trafik ekiplerince kamuya ait araçlar denetlendi
Son Dakika Güncel Keşan'da trafik ekiplerince kamuya ait araçlar denetlendi

Keşan'da trafik ekiplerince kamuya ait araçlar denetlendi

1 saat önce

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, kamu kurumlarına ait resmi araçlar denetlendi.

Keşan'da trafik ekiplerince kamuya ait araçlar denetlendi, System.String[]

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, kamu kurumlarına ait resmi araçlar denetlendi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın, "Resmi Taşıt Denetlenme" genelgesi doğrultusunda, şehir merkezinde seyir halinde bulunan kamu kurumlarına ait araçları durdurdu.

Ekipler, araçlarda bulunması gerekenleri denetlerken sürücülerin kimliklerini kontrol etti.

Yapılan denetimlerde araçlarda herhangi bir eksikliğe rastlanılmadı.

Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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